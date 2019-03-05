Без политической воли невозможно чего-то добиться. Такое мнение высказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на проходящей в Баку международной конференции «По предотвращению незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях, ответственности третьих сторон и влияние на решение конфликта».

По его словам, как участник мирных переговоров по Карабаху всегда задает «один вопрос армянскому коллеге».

«Я им говорю, что землю невозможно взять и убежать, что вы выиграли с оккупированных территорий? Что выиграли армяне? Стали лучше жить? Есть необходимость в открытом обсуждении. Что выиграл от этого конфликта рядовой армянин, улучшилась ли его жизнь? Это послание политическому руководству Армении», — цитирует его Репорт.

Minval.az