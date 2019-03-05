Исключаю возможность, что без согласия Республики Армения может быть назначен генеральный секретарь ОДКБ, заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.

Комментируя недавнее заявление кандидата на этот пост со стороны Белоруссии Станислава Зася о том, что устав ОДКБ позволяет принять решение в ограниченном составе, Д.Тоноян отметил.

«Устав не допускает такой возможности. Назначение генсека ОДКБ – это не какое-то оперативно-тактическое решение. Речь идет о назначении генсека военно-политического блока. Как можно решить этот вопрос без участия одного из членов».

Д.Тоноян заявил, что МИД Армении проводит соответствующую работу, работа ведется также со стороны секретариата ОДКБ.

Minval.az