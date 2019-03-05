Премьер-министр Армении Никол Пашинян за время своей борьбы за власть и, тем более после прихода к власти и озвучил в целом неприемлемые для Баку принципы, которых «новый» Ереван намерен придерживаться в дальнейшем по проблеме Карабаха. Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, комментируя переговорный процесс по Карабаху.

По мнению политолога, это обстоятельство резко меняет обстановку вокруг переговорного процесса.

«Во-первых, премьер Армении с самого начала, то есть ещё до парламентских выборов, заявлял, что Карабах должен принять непосредственное участие в переговорах. Также, он объявил, что «территории на мир не меняет», и это ставит под вопрос саму суть переговоров в принципе, так как их целью, как казалось всем изначально, и должен стать мир в обмен на возвращённые территории. Подспудно, неофициально армянскими экспертами в информационное поле вбрасывается тезис о том, что если сам Карабах отойдёт Армении, то окружающие его земли могут быть, теоретически, возвращены Азербайджану.

Другими словами, Азербайджан имеет теперь перед собой иную политическую картину, чем это было на протяжении последних двух с лишним десятилетий. То есть, Никол Пашинян диктует условия не только по кандидатуре на пост генсека ОДКБ, но и, почти по той же схеме, в переговорах по Карабаху.

Мне не совсем ясно, почему Баку не включает свои «педали», молча наблюдая за происходящим. К примеру, напрашивается естественный встречный тезис: ну хорошо, раз сам Ереван говорит, что не имеет к Карабаху никакого отношения, тогда мы будем считать, что именно он за «круглым столом» и является третьим лишним. И теперь все переговоры будут вестись только с самим Карабахом, при помощи ООН, МГ ОБСЕ и всех остальных контролирующих профильных организаций, которые существуют в мире», — отметил Трофимчук.

Политолог отметил, что следует также обратить внимание на вероятность проведения очередной – но первой полноценной и официальной – серии встречи Алиев-Пашинян на территории США.

«США постепенно начинают подгребать под себя процесс урегулирования карабахского конфликта, это абсолютно очевидно. Поэтому центральной фигурой в процессе действительно становится сам Карабах, на который Америка имеет свои планы, надеясь постепенно, подспудно укреплять его суверенитет, – то есть независимость как от Азербайджана, так и от Армении. Не исключаю, что Пашинян в курсе этих планов, поэтому в своих заявлениях заранее пытается совместить все параметры, призывая Карабах к столу и заявляя, что не имеет к «арцахской» власти никакого отношения.

При этом любая встреча на высшем уровне между Ереваном и Баку уже не может дать ничего конкретного, так как Пашинян является гораздо более опасным и непредсказуемым переговорщиком для азербайджанской стороны, чем пассивный Саргсян. В переговорах с Пашиняном Баку вступает на минное поле. Это ясно ещё до всяких полноценных переговоров», — подытожил политолог.

Minval.az