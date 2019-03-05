Президент США Дональд Трамп сообщил в письмах конгрессу, что намерен отменить льготный режим торговли для Турции и Индии, предусмотренный в рамках программы Генеральной системы преференций США.

Трамп принял решение по Турции, исходя из уровня экономического развития страны. Президент США считает, что за 45 лет, в течение которых Турция получает льготы по программе, экономика страны и уровень доходов населения выросли, бедность снизилась, а диверсификация экспорта возросла.

Говоря об Индии, Трамп заявил, что решил лишить ее торговых льгот, поскольку страна не смогла гарантировать США, что обеспечит равный и приемлемый доступ к своим рынкам.

Minval.az