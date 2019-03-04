Forbes назвал самых богатых мужчину и женщину. Самым богатым мужчиной планеты стал Джефф Безос. Он сохранил лидирующую позицию, за год увеличив свое состояние на 19 миллиардов долларов.

В настоящий момент его состояние оценивается в 131 миллиард долларов против 112 миллиардов долларов годом ранее.

Самой богатой женщиной на планете стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в 49,3 миллиарда долларов.