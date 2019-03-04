В настоящий момент его состояние оценивается в 131 миллиард долларов против 112 миллиардов долларов годом ранее.
В настоящий момент его состояние оценивается в 131 миллиард долларов против 112 миллиардов долларов годом ранее.
Дата: 2019/03/04 23:16
Раздел: Мир
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