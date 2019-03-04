Семь чиновников сирийского правительства включены в список санкции ЕС в отношении Дамаска.

Как указано в решении Евросовета, в отношении министров вводится запрет на поездки, а их активы в Европе замораживаются.

Речь идет о главе МВД, министрах туризма, образования, общественных работ и жилищного строительства, связи и технологии, а также промышленности. Все они заняли свои посты в ноябре 2018.

Отмечается, что причиной расширения списка стали «недавние правительственные изменения в Сирии».

В настоящее время санкции ЕС распространяются на 277 сирийских чиновников.

Minval.az