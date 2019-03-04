Премьер-министр Армении Никол Пашинян любой ценой пытается скрыть факт ведения переговоров по решению карабахской проблемы. Об этом второй президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью ереванской газете «168 жам».

Как отметил Кочарян, «подозрение вызывает не сам факт переговоров», а усердие, с которым, как он считает, премьер пытается от них откреститься.

«Обществу неизвестна позиция властей по карабахскому урегулированию, поскольку она до сих пор не озвучена, и именно это вызывает беспокойство. Как можно вести успешные переговоры без сформулированной позиции? Переговоры – не посиделки, а инструмент закрепления достигнутых успехов. Есть ряд принципиальных положений в карабахском урегулировании, по которым власти должны иметь четкие подходы прежде, чем начинать переговоры», — цитирует его слова ереванский «Спутник».

Кочарян считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев переиграл Пашиняна. Он убежден, что «лифтовые переговоры» в Душанбе похоронили выгодные армянской стороне Венские и Санкт-Петербургские договоренности по укреплению мер доверия на линии соприкосновения.

«Не важно, что явилось причиной таких действий премьера – некомпетентность или осознанный выбор. В обоих случаях – это большая ошибка. Армянская сторона породила завышенные ожидания как в Азербайджане, так и у посредников в плане своей готовности к уступкам. И поэтому думаю, что следующие предложения Минской группы будут не из приятных», — сказал Кочарян.

Кочарян также обещает, что «будет мешать любой попытке сдачи Карабаха вне зависимости от того, где будет находиться». Кочарян уверен, что так будут поступать все, для кого Карабах стал частью армянской идентичности.

Напомним, Кочарян сейчас находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 1 марта 2008 года.

Minval.az