Азербайджан и Саудовская Аравия заинтересованы в расширении авиасообщения.

Об этом, как передает Trend, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пятом заседании межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией в Баку.

Шарифов напомнил, что с февраля 2016 года Азербайджан упростил процедуру получения виз для граждан Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

Министр сказал, что в 2016 году число туристов из Саудовской Аравии, посетивших Азербайджан, составляло 7,5 тысяч человек, в 2017 году — 33,3 тысячи человек, в 2018 году — 73 тысячи человек. Но, по словам министра, приток туристов наблюдается только в летнее время.

«Считаю необходимо наладить постоянное прямое авиасообщение. Это будет важным не только для туризма, но и для развития бизнес отношений между двумя странами», — сказал Шарифов.

Далее Шарифов отметил, что между странами существует взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах.

«Несмотря на то, что политические отношения между странами находятся на высшем уровне, в других сферах эти отношения не соответствуют потенциалу. Основная задача межправительственной комиссии — способствовать развитию этих связей», — сказал он.

Министр отметил, что товарооборот между странами не очень высок и в рамках заседания будут обсуждены также вопросы его увеличения. За последние 15 лет, добавил министр, экономика Азербайджана стремительно развивается. ВВП вырос в 3,3 раза, промышленное производство — в 2,6 раза, экспорт — в 4,7 раза, валютные резервы — в 24 раза.

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