Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего официального визита в Брюссель 4 марта не планирует встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

По словам Владимира Карапетяна, до сих пор не принято решение о месте и дне встречи между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

«В ближайшее время в рамках визита Никола Пашиняна в Брюссель встреча не запланирована», – отметил он.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением о том, что лидеры Армении и Азербайджана приняли предложение встретиться в ближайшее время.

Minval.az