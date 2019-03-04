Администрация президента США пытается помешать арабским странам восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом пишет The Washington Post.

По словам источников издания, из-за действий американских властей усилия арабских стран в этом направлении были приостановлены.

США предупредили своих союзников, что любые попытки по участию в восстановлении Сирии приведут к санкциям, направленным на то, чтобы вынудить Асада провести политические реформы, говорят американские чиновники.

Источники подчеркивают, что США добиваются того, чтобы изоляция Сирии продолжалась, а из страны ушли все силы, которые контролирует командование Ирана. Власти России в свою очередь, по словам источников, призывают арабские страны восстановить отношения с Сирией и присоединиться к Асаду, чтобы уменьшить влияние Ирана.

Minval.az