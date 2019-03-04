Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают легитимным временно исполняющим обязанности президента страны, передает ТАСС.

«Временный президент Хуан Гуайдо объявил, что планирует вернуться в Венесуэлу. Любые угрозы или действия против его безопасного возвращения будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества», — написал Болтон в Twitter.

Гуайдо в воскресенье заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу в понедельник.

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