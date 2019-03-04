США 4 марта объединят в единое ведомство свое генеральное консульство в Иерусалиме, обслуживающее палестинцев, со своим новым посольством в Израиле.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

«4 марта 2019 года генеральное консульство США в Иерусалиме будет объединено с посольством США в Иерусалиме. Будет создана единая дипломатическая миссия», — говорится в документе.

В ведомстве подчеркивают, что это решение не означает какую-либо смену внешнеполитического курса США. «Это не означает изменения политики США по Иерусалиму, Западному берегу [реки Иордан] или сектору Газа. Как заявлял президент, Соединенные Штаты и дальше не будут занимать позиции по вопросу об окончательном статусе, в том числе и по вопросу разграничительных линий и границ», — отмечается в сообщении.

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