Против супруги британского принца Гарри Меган Маркл готовится заговор в Букингемском дворце, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, такое заявление сделала королевский биограф Анна Пастернак.

«Меган похожа на гранату, которую бросили в эту архаичную систему, и взрывы уже начались, и я боюсь, что они будут продолжаться», — отметила Пастернак.

Она утверждает, что некие «люди в сером» планируют «падение герцогини Сассекской». По ее словам, заговорщики видят в Маркл угрозу для трона.

«Я беспокоюсь за Меган и Гарри», — добавила Пастернак.

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