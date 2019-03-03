Американского актёра Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев жителей Египта.

Как передает «Лайф», об этом заявил секретарь жилищного комитета законодательного органа страны в эфире телеканала Al-Hadath Alyoum.

— Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлён, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу, — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что хоть роль фронтмена английской группы Queen, сыгранная Малеком в фильме, и далека от его реальной персоны, он всё же ею пытается пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию.

25 февраля Рами Малек получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия».

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