Иран не желает, чтобы отношения Тегерана с Арменией и Азербайджаном были обусловлены и связаны с нагорно-карабахским конфликтом. Как передает иранское информагентство Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Иранский чиновник сделал подобное заявление, обратившись к обсуждениям вокруг недавнего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран и появлению на некоторых встречах «флага» Нагорного Карабаха.

«Как неоднократно заявлялось, позиция Ирана в отношении соседей ясна, наши соседи являются приоритетом во внешней политике. Иран стремится к расширению и укреплению связей со своими соседями на основе взаимного уважения, исключая любые попытки вмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал Касеми.

Minval.az