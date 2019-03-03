В столице Алжира в воскресенье возобновились манифестации против выдвижения на пятый срок действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах, передает ТАСС со ссылкой на TSA.

В столице страны участники акций, преимущественно молодежь, собрались недалеко от Конституционного совета Алжира, где, как ожидается, Бутефлика должен подать документы в качестве кандидата на выборах.

В район массового скопления людей прибыли усиленные наряды полиции. Манифестанты скандируют лозунги: «Нет пятому сроку Бутефлики! Бутефлика, уходи!».

Несколько тысяч человек вышли на улицы Константины (крупного города на средиземноморском побережье Алжира). Манифестанты требуют свержения правящего режима, а также не выдвигать кандидатуру Бутефлики на предстоящих выборах.

По информации новостного сайта Alg24, студенческие манифестации проходят в городах Оран, Аннаба, Мостаганем, Скикда, Гуэльма, Тиарет, Уаргла, Буира, Бордж-Бу-Арреридж, Умм-эль-Буаги, Маскара и других.

В прошлый раз такие манифестации проходили 1 марта. По данным TSA, по всей стране в них приняли участие не менее 800 тыс. человек. В ряде случаев произошли стычки между манифестантами и сотрудниками сил правопорядка. Как сообщили в министерстве здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы, пострадали более 180 человек.

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