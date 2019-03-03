Спилберг также указывает, что продукция стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, поскольку платформы вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, однако дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Режиссер намерен поднять этот вопрос на традиционном апрельском совещании совета директоров Американской киноакадемии. Он считает, что продукция Netflix имеет право претендовать только на премию «Эмми». «Стивен убежден, что разница между стримингом и прокатом в кинотеатрах очень велика, и его беспокоит эта ситуация», — говорится в заявлении основанной им студии Amblin Entertainment.