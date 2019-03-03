Клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник бывшему футболисту команды Дэвиду Бекхэму, передает РБК.

Торжественная церемония прошла возле домашней арены «Стабхаб Сентер» накануне старта нового регулярного чемпионата.

Отмечается, что Бекхэм стал первым игроком в истории MLS, удостоенным памятника.

За «Лос-Анджелес Гэлакси» английский футболист выступал с 2007 по 2012 год. В активе Бекхэма 20 голов и 42 результативные передачи в 124 матчах. В составе калифорнийского клуба он дважды становился чемпионом MLS.

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