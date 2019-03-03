Песни Майкла Джексона незаметно исчезли из эфира BBC Radio 2 перед выходом документального фильма «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland), в которой двое мужчин рассказывают, как музыкант насиловал их в детстве. На это обратила внимание газета The Sunday Times.

По данным издания, руководство приняло такое решение на прошлой неделе. Один из героев картины, Уэйд Робсон, в конце февраля давал интервью BBC.

Британский Channel 4 покажет ленту о Джексоне 6 и 7 марта. Американская сеть HBO выпустит ее чуть раньше — 3 и 4 марта.

21 февраля в сети появился трейлер «Покидая Нетландию». Четырехчасовая лента, премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Они утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны музыканта.

Семья Джексона подала на создателей картины в суд.

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