В США видят возможность уговорить Турцию отказаться от покупки российских комплексов противоракетной обороны (ПРО) С-400. Об этом сообщил и.о. главы Пентагона Пэт Шанахан.

По его словам, планы Анкары по покупке С-400 ставят под угрозу покупку Турцией истребителей F-35, в производстве которых она задействована и играет ключевую роль. «Мы хотим найти решение, которое сделает F-35 для нашего стратегического партнера критическим активом в их вооруженных силах», — отметил Шанахан.

Глава Пентагона добавил, что с начала года уже пять раз встречался с руководителем Минобороны Турции Хулуси Акаром. Основной темой стал вывод американских войск из Сирии, однако покупку С-400 также удалось затронуть. «Турки — наш стратегический партнер, и я думаю, что в конце концов они им останутся» , — заявил он.

Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Вашингтон предложил Анкаре более выгодные условия по ценам на свои комплексы ПРО Patriot и по совместному производству, чем Москва. Однако в Турции продолжают искать повод уйти от сделки.

Minval.az