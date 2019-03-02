В селе Кемерли Газахского района Азербайджана обнаружен артиллерийский снаряд.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА).

На основании полученной оперативной информации специалисты Агентства совместно с сотрудниками Газахского районного отделения полиции МВД были незамедлительно направлены на место происшествия, передает Report.

В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован для последующей ликвидации на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ, один артиллерийский снаряд калибра 100 мм (OF-412).

Minval.az