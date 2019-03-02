Буровая установка HP3 марсианского зонда НАСА InSight впервые пробурила грунт Марса, углубившись в поверхность «красной планеты» на расстояние от 18 до 50 сантиметров.
За первые четыре часа работы буровая установка, разработанная специалистами центра, нанесла 4 тысячи ударов по поверхности «красной планеты».
После окончания периода охлаждения исследователи намерены начать второй этап работы буровой установки HP3, который также продлится четыре часа. Ученые планируют в ближайшие недели углубить HP3 в поверхность марсианского грунта на три-пять метров, что позволит измерить поток тепла из недр Марса, сообщает РИА Новости.
Зонд InSight стартовал с Земли в мае прошлого года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами.