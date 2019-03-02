Народный писатель Чингиз Абдуллаев высказался на своей странице в Facebook по поводу сноса дома-музея азербайджанского драматурга Джафара Джаббарлы. Ниже публикуем его пост полностью (авторская орфография и пунктуация даны без изменений):

«В Баку сносят дом-музей Джафара Джаббарлы. Всем пояснили, что наследники приватизировали землю и дом, продали застройщику и теперь на его месте будет многоэтажное строение. А музей поместят на первом этаже.Видимо это нечто новое в мировой культуре, когда сносят дом, где жил писатель и переносят вещи в «новодел». Если в мире есть подобные примеры, то хотелось бы узнать где и когда подобное вытворяли? Во многих странах мира при реконструкции старых помещений, специально оставляют стены старых домов, чтобы затем провести капитальный ремонт. Так было и со зданием Союза писателей на Хагани. Сейчас мне могут возразить, что ты должен жаловаться Президенту. Но почему все вопросы в нашей стране нужно отсылать к главе государства? А десятки чиновников, которые получают зарплаты и находятся на своих должностях, не обязаны следить за этим «беспределом»? Понимаю, что в обществе чистогана и наживы все решают деньги. Понимаю, что наследники нуждались и продали память своего выдающегося предка, понимаю, что сумели получить разрешение. Все понимаю. Деньги важнее всего. Но все равно неприятно. Джафар Джаббарлы основатель нашей драматургии и киносценаристики, один из самых выдающихся деятелей нашей литературы,ушедший в другой мир в тридцать пять лет. Но разве это кому нибудь интересно? И в конце концов что здесь такого? Ведь экспонаты из музея перенесут в новое здание.Он правда там никогда не жил, и это будет уже не дом-музей с уникальной мозаикой и своей неповторимой аурой. Но кого это должно волновать.Почему каждый раз нужно наступать на одни и те же грабли? Почему нужно демонстративно сносить памятник Мушвигу,чтобы затем его поставить на прежнее место, почему нужно разрушать мечеть на бывшей Советской, а потом ее восстанавливать, почему нужно сносить выдающееся произведение Шусева, а потом воссоздавать его в другом месте? Трусливо молчать и делать вид, что ничего не происходит — просто невозможно. Это наш город, в котором мы живем…».

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