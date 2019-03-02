Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Китай незамедлительно снять пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее)», − отметил Трамп.

Свой призыв он объяснил прогрессом, который наметился после седьмого раунда китайско-американских консультаций по вопросам торговли.

Также Трамп подчеркнул, что не повысил пошлины против китайского импорта, запланированные на 1 марта.

«И я не стал 1 марта повышать тарифы до 25% (в отношении китайских товаров). Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!», − отметил американский лидер.

Minval.az