Исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что не стал бы представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение», даже если бы ему предложили 100 тысяч долларов., сообщает издание «Вести».

«И эта сумма вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того», — сказал артист. Он вспомнил, как принимал участие в фестивале в Хельсинки в 2007 году, когда он занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. Певец подчеркнул, что не хотел бы вновь пережить этот опыт.

В интервью Данилко назвал «трэшем и адом» отбор на конкурс и добавил, что музыканты приходят туда «как в клетку с тигром». Он также не поддержал идею запретить украинским артистам давать концерты в России.

28 февраля исполнитель заявлял, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в фестивале. «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — отметил он.

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