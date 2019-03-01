Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

«Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву», — сказала Родригес на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она подчеркнула, что Венесуэла будет предпринимать необходимые шаги для того, чтобы гарантировать право на защиту, разбирательство и возврат своих законных активов «в тех странах, где это необходимо».

В конце января Вашингтон ввел санкции против PDVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти. Собственность PDVSA в США, где компании принадлежит 3 крупных НПЗ, блокируется, а гражданам США запрещается проводить транзакции с компанией, сообщает агентство «Интерфакс».

Вашингтон заявляет, что снимет санкции в случае «демократической смены руководства Венесуэлы с передачей контроля временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству».

Позднее OFAC опубликовало уточнение к венесуэльским санкциям, которое предусматривает, что граждане и компании США вправе покупать нефть и нефтепродукты у PDVSA или юрлиц, на 50% и более контролируемых PDVSA, до 28 апреля. Однако средства за поставки будут начисляться на эскроу-счет в США, который будет неподконтролен действующим властям.

Minval.az