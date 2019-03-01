Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 20 февраля и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 21 февраля выступили с заявлением.

Как сообщает на официальном сайте ОБСЕ, посредники обсудили вопросы подготовки к встрече Н.Пашиняна и И.Алиева в ближайшее время, включая возможные темы для обсуждения.

Сопредседатели также провели обсуждения с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Отмечается, что премьер Армении и президент Азербайджана приняли предложение посредников о встрече в ближайшее время под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели также положительно оценили продолжающееся отсутствие жертв на линии соприкосновения и приветствовали развивающиеся в регионе дискуссии о подготовке населения к миру.

Minval.az