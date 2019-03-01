Производитель электромобилей Tesla снижает цены на седан Model 3 до $35 000, сообщается на сайте компании. Одновременно Tesla объявила о планах закрыть значительную часть своих розничных магазинов и вести продажи только через интернет.

Оставшиеся магазины будут функционировать в качестве презентационных галерей и информационных центров Tesla. Этот шаг в сочетании с другими действиями по оптимизации бизнеса позволит Tesla снизить цену на все электрокары в среднем на 6%, пояснили в компании.

Tesla в третий раз в этом году снижает цены на Model 3. Изначально пятиместный седан продавался по цене $42 900. Модель за $35 000 будет способна на одном заряде преодолеть дистанцию в 350 км, она развивает скорость до 209 км/ч, а за 5,6 секунды электрокар разгоняется до 96 км/ч. Компания также предлагает версию Model 3 за $37 000 с улучшенным интерьером, она способна проехать 385 км и разогнаться до 225 км/ч.

Основатель и главный исполнительный директор Tesla Илон Маск анонсировал снижение цен на электромобили до $35 000 еще три года назад. По расчетам компании, такая цена позволит электрокарам выйти на массовый рынок.

Minval.az