Один из лидеров талышских сепаратистов Фахраддин Аббасов, более известный под именем «Фахраддин Аббосзода», исчез из СИЗО в городе Люберцы. Его могли освободить для дальнейшей передачи азербайджанским властям, пишут российские СМИ.

Уголовное дело против Аббасова было возбуждено 12 июля 2018 года Сабаильским районным судом города Баку. Ему — заочно — было предъявлено обвинение по статьям 281.2 и 283.1 УК АР (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц, и возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды). 14 июля 2018 года принято постановление о привлечении к уголовной ответственности, Абосзода был объявлен в межгосударственный розыск. На следующий день после ареста, 7 сентября 2018 года, судья Люберецкого городского суда Московской области Журавлева И. А. для обеспечения выдачи Аббасова в Азербайджанскую Республику избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Утром 27 февраля в СИЗО, где находился Аббасов, пришли некие люди и якобы предъявили письмо от Генпрокуратуры, предписывающее освободить его. Они забрали Аббасова с собой, при этом его личные вещи остались в изоляторе, рассказал источник Amnesty International. Позже эту же информацию подтвердил адвокат Аббасова.

Судебное заседание по делу Аббасова, которое должно было пройти 28 февраля, перенесли на 18 марта, так как местоположение заявителя установить не смогли.

Minval.az