В воздушном бою между индийской и пакистанской авиацией 27 февраля участвовали в общей сложности 32 самолета, сообщает телеканал NDTV.

По информации его источников, ВВС Индии задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. Один из двух последних был сбит в ходе боя, что было официально признаноиндийской стороной.

Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки. NDTV пишет, что восемь остальных самолетов лишь сопровождали группировку, не предпринимая активных действий.

Сообщается, что индийские летчики преследовали пакистанские самолеты после того, как те провели бомбардировку территории близ военных объектов вдоль линии соприкосновения в Кашмире. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман (Abhinandan Varthaman) атаковал F-16, применив против него ракету Р-73, но его МиГ-21 в этот же момент был поражен ракетой AIM-120 AMRAAM, которыми оснащаются в том числе F-16. Вартхаман катапультировался и был задержан пакистанцами, те обещали освободить его.

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