Президент Ильхам Алиев подписал в четверг, 28 февраля, указ о дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц, предусматривающий возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций, за счет средств государственного бюджета.

Экономист Натиг Джафарлы в комментарии «Минвалу» отметил, что данный вопрос давно обсуждался, но, к сожалению, правительство постоянно откладывало его решение.

— После 2-х девальваций объем проблемных кредитов в стране очень сильно вырос. До первой девальвации в стране было в целом около 4% проблемных кредитов от общего объема кредитования, после второй девальвации объем вырос больше чем в 4 раза. Сейчас официально около – 17%, то есть банки попали в очень тяжелое положение и на граждан проблемные кредиты оказывали очень сильное экономическое и психологическое давление. В последнее время этот вопрос стал обсуждаться более масштабно, и в соседних странах произошли некоторые изменения, и поэтому поводу ожидалось, что государство предпримет кое-какие конкретные решения.

Сегодня подписан указ, и есть некоторые пункты, о которых люди должны знать досконально. В первую очередь, указ касается валютных кредитов – к манатным кредитам это не имеет никакого отношения. Указ компенсирует ту разницу, которая после двух девальваций возникла у граждан, когда они брали кредиты в банках в иностранной валюте. Далее, указ относится к кредитам, сумма которых до 10 тысяч долларов. Далее, общий объем помощи со стороны государства не должен превышать на каждого кредитора больше 5 тысяч долларов. В целом, каждый человек, который попадает под этот указ, получит помощь в размере не белее 5 тысяч долларов. Есть еще один момент: люди думают, что получат деньги на руки, но этого не произойдет. Будут произведены расчеты, и та часть суммы, которую получат банки, они будут списывать с долгов граждан, но основной долг, который был до девальвации, останется, и граждане будут платить по старому курсу. То есть те, кто получил кредит до первой девальвации, будут платить по 79-80 гяпик, а у тех граждан, которые получили кредит после первой девальвации, спишут проценты, и ту разницу, которую они потеряли во время второй девальвации – около 60 гяпик на каждый доллар. Но основной долг эти граждане все равно будут возвращать по курсу, зафиксированному после первой девальвации – 1.05 гяпиков.

— А как быть людям, которые еле-еле смогли заплатить свой кредит? Получается, что они сильно потеряли в деньгах?

— Это очень важный момент, острый момент. И я думаю, что в течение этих дней он будет на повестке дня в первостепенном списке. Потому что создается очень неприятный, несправедливый прецедент, ведь есть десятки тысяч людей, погасивших свой кредит, были люди, которые ради погашения кредита по новому курсу (после двух девальваций) были вынуждены продать свое движимое и недвижимое имущество. Непринятие справедливого решения в адрес таких людей создаст в стране негативный фон, который в целом плохо скажется на погашение кредитов в банках. К сожалению, в данном указе не предусмотрены компенсации именно таким людям. Но все же я надеюсь на то, что этот момент будет рассмотрен, потому что в указе есть пункт о том, что Министерство финансов в ближайшие 15 дней должно подготовить пакет документов и представить его Президенту. И за 2 месяца должно разработать полный механизм, связанный с погашением всех кредитов.

Кроме того, данный указ относится только к физическим лицам. Юридические лица остаются в стороне. Но существует еще один не менее важный момент: если банки открыли судебные иски по долгам тех граждан, попадающих под данный Указ, эти дела будут прекращены. Банки должны будут отозвать дела из судов, что намного разгрузит работу судов в том числе. В стране сейчас каждое 7-е дело из 10-ти, рассматриваемых в судах, именно касается вопросов трения между гражданами и банками. Это существенно разгрузит и работу банков тоже.

Хочу отметить, что принятию данного решению немало способствовали 40 тысяч подписей, собранные партией «Республиканская Альтернатива» (ReAL). Кампания по сбору подписей была запущена 19 ноября 2018 года. Я уверен, что наша инициатива сыграла определенную роль.

Яна Мадатова

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