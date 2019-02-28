Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц, передает Тренд.

Согласно указу, из государственного бюджета будут выделены средства на погашение той части кредитных долгов, которая выросла вследствие девальвации. Указ распространяется на кредитные долги в иностранной валюте до десяти тысяч долларов.

В частности, возросшая из-за девальвации часть кредитных долгов будет оценена в следующем порядке:

— в отношении основного кредитного долга в иностранной валюте на 21 февраля 2015 года – 0,25 маната (0,15 доллара) к одному доллару США;

— в отношении основного кредитного долга в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным в период с 22 февраля по 21 декабря 2015 года – 0,6 маната (0,35 доллара) к одному доллару США;

— в отношении основного кредитного долга по кредитным договорам, существовавшим на 21 февраля и 21 декабря 2015 года – в порядке, предусмотренном в предыдущих пунктах.

Выплаты из госбюджета, которые предусмотрены первой частью указа, должны быть направлены в основном на погашение основных кредитных долгов по просроченным кредитным долгам физических лиц перед банками, в том числе находящимися в процессе ликвидации.

Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана поручено в течение 15 дней определить и, согласовав с главой государства, утвердить механизм погашения возросшей из-за девальвации части кредитных долгов, а также определить льготы, которые будут применены для процентов, штрафов и пенни, начисленных по этим суммам; в течение 45 дней определить общую сумму, которая будет выплачена по этим кредитным долгам, список физических лиц, которым будут осуществлены выплаты, и размер этих выплат для каждого физического лица.

Сумма выплат, которые будут осуществлены физическим лицам, не должна превышать пять тысяч долларов в манатном эквиваленте на каждое физлицо.

Центральному банку Азербайджана рекомендуется предоставить банкам льготные кредиты с государственной гарантией на сумму до 682 миллионов манатов с целью реструктуризации валютных кредитных долгов на сумму до десяти тысяч долларов, или 17 тысяч манатов.

С целью предотвращения ухудшения валютной позиции банков, на основе обращения самих банков, Центральному банку также рекомендуется предоставить им ценные бумаги на общую сумму до 215 миллионов долларов с годовой процентной ставкой в 0,5 процента.

Банкам рекомендуется предложить физическим лицам заключить новый кредитный договор на льготных условиях; в течение месяца предпринять меры по списанию начисленных по кредитам долгов и отзыву из судов дел по проблемных кредитам; предпринять другие меры по облегчению долговой нагрузки физических лиц, чьи долги были реструктурированы.

В указе отмечается, что под основным кредитным долгом на сумму до десяти тысяч долларов, или 17 тысяч манатов подразумевается общая сумма оставшейся части основных кредитных долгов, которая образовалась по кредитным договорам, заключенным с первого января 2012 года по дату вступления в силу указа.

В указе под банками и банками, находящимися в процессе ликвидации, подразумеваются как банки, так и небанковские кредитные организации (за исключением кредитных союзов).

Под просроченными кредитами подразумеваются займы по кредитным договорам, заключенным с первого января 2012 года, и просроченные на период свыше 360 дней.

Под льготными кредитами, выдаваемыми физическим лицам с целью реструктуризации кредитов, подразумеваются займы с годовой процентной ставкой в один процент, а для банков – кредиты с годовой процентной ставкой в 0,1 процента и сроком до пяти лет (с льготным периодом в один год).

Minval.az