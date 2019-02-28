Глава Минобороны Армении Давид Таноян заявил о том, что Ереван начал приобретать наступательные вооружения, меняя подходы в выстраивании оборонной политики. Ереван угрожает Баку перейти в наступление.

Сотрудник Minval.az обратился за комментариями к военному эксперту Узеиру Джафарову, который отметил, что заявление Тонояна рассчитано на внутреннюю аудиторию, и не более чем блеф.

«Просто смешно, когда глава находящейся в плачевном состоянии армянской армии еще и угрожает, мол, создадим для Азербайджана «проблемы». Тоноян прекрасно понимает — за короткое время им не удастся полностью перевооружить свою армию. Для того чтобы они могли достичь нынешнего уровня азербайджанской армии, им понадобится, как минимум, пять-десять лет. А к этому времени мы приобретем более современные виды боевой техники и вооружения. Армянская армия испытывает нехватку личного состава несмотря на то, что сотрудников полиции перебросили на линию фронта. А если возобновятся активные боевые действия, им понадобится несколько часов для переброски войск из Армении. Физически их войска не будут в состоянии выполнить поставленную задачу. Тем временем ни для кого не секрет, что большая половина личного состава Вооруженных сил Азербайджана расквартирована в полевых условиях», — отметил эксперт.

У. Джафаров считает, что Тоноян должен ознакомиться с заявлением премьер-министра Никола Пашиняна, сетовавшего на плачевное состояние продовольственного обеспечения армянской армии:

«Если у Армении нет финансов для закупок продовольствия, то как же они планируют приобретать современные виды вооружения? Неужели они считают, что те четыре из 12 боевых самолета СУ-30, которые им поставила Россия, могут обеспечить их военное превосходство над Азербайджаном? Им еще очень далеко до уровня азербайджанской армии, на вооружении которой имеются современные виды боевой техники произведенной в Турции, Израиле, Пакистане и в других странах. У них подобного вооружения нет, они отстают в этом плане, что на самом деле очень беспокоит армян», — говорит У.Джафаров.

Если армяне считают, что деньгами те копейки, которые в виде подачек, собирает армянская диаспора, то на эти самые «деньги» кроме 2-3 самолетов ничего не купишь. У азербайджанской стороны в этом плане возможности не ограничены, добавил наш собеседник.

Что касается упоминания Тонояном о том, что Ереван собирается взять у России новый кредит в размере 100 миллионов долларов, этого не достаточно для приобретения большого количества современного вооружения, считает У. Джафаров:

«К примеру, этой суммы достаточно, чтобы приобрести качественную посуду или иные принадлежности для нужд армии. Но, если речь идет о современных видах вооружения, то не понятно, что они могут приобрести на эту сумму? Если учесть то, что один боевой самолет стоит несколько десятков миллионов долларов. Кроме того, армия также постоянно нуждается в питании, горюче-смазочных материалах, боеприпасах, и так далее.

Непонятно, на кого планирует наступать Тоноян, если учесть, что Азербайджан не намерен нападать на кого-либо. Наша главная задача — освободить исконные территории Азербайджана. У нас достаточно вооружения, способного поразить противника, где бы он не находился — в блиндаже или на равнинной местности. Три года тому назад армяне ради показухи на параде позаимствовали у России оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», хотя утверждали, мол, что это «новейшие» ОТРК «Искандер-М, и при этом заявляли, мол, у них самая сильная армия, способная противостоять чуть ли не США. Сейчас Тоноян впал в эйфорию от того, что они приобрели четыре российских боевых самолета. Но Тонян позабыл о том, что нам достаточно короткое время для того, чтобы уничтожить все то, что находится на оккупированных территориях. Просто пока мы придерживаемся переговорного процесса, проводимого по линии ОБСЕ. Рано или поздно тот же Тоноян убедится в том, что азербайджанская армия уже не та, какой она была в начале 90-х прошлого столетия. Мы способны уничтожить живую силу противника даже не вступая в прямой контакт с противником».

Как считает У. Джафаров, Армения сейчас стремится затянуть урегулирование конфликта, и выиграть время:

«Мы должны установить конкретные сроки переговорного процесса. Если, к примеру, в первой половине 2019 года армянская сторона не будет придерживаться международных норм и правил, то Азербайджан должен выйти из переговорного процесса. Все эти встречи и заявления за более чем 20 лет ни к чему не привели. Эти переговоры на руку армянской стороне, сначала идущей на переговоры, и продолжающей нарушать режим прекращения огня, обстреливая наши прифронтовые села и проживающих там мирных жителей. К тому же, и наши официальные лица признают, что Армения и ее покровители не заинтересованы в урегулировании конфликта мирным путем. Либо мы должны силовым путем освободить наши оккупированные территории, либо армяне должны признать, что готовы освободить наши земли. Хотя лично я далек от мысли о том, что армяне добровольно освободят наши территории. В Армении понимают, чем все это чревато для того же Пашиняна, и иных политиков. По этой причине, нам необходимо определиться и принять конкретное решение».

Бахтияр Сафаров

Minval.az