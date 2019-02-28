Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что КНДР просила снятия санкций, однако США не могли пойти на такой шаг.

«Они хотели, чтобы санкции были сняты, мы не могли на это пойти. Они готовы были провести ядерное разоружение на большой территории, о которой шла речь, но мы не готовы были снять все санкции… У них потрясающий, огромный потенциал. Но разногласия касались санкций: они хотели, чтобы санкции мы сняли, они готовы были провести денуклеаризацию в отдельных районах, но не всех, где нам хотелось, поэтому нам пришлось отказаться от их предложения», — цитирует его слова RT.

По его словам, стороны вернутся к разговору, но «есть определённое различие позиций».

«Ким хочет, чтобы мы сняли санкции, он готов провести ядерное разоружение в определённых районах, но мы хорошо знаем страну, и мы хотим провести ядерное разоружение и в других районах. Нам предстоит ещё обсуждать это дальше», — добавил он.

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