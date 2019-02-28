Бывший личный адвокат американского лидера Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп за десять лет около 500 раз приказывал угрожать людям от его имени, передает Reuters.

Данное заявление экс-адвокат президента сделал в ответ на вопрос во время дачи показаний в надзорном комитете палаты представителей американского конгресса.

По данным агентства, представитель демократов Джеки Шпейер спросила у Коэна, сколько раз Трамп приказывал ему угрожать от его имени, на что экс-юрист ответил «много». Затем Шпейер начала называть числа 50, 100, 200 (раз), и Коэн остановил ее на 500.

«Вероятно», — сказал Коэн.

Minval.az