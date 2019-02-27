Украина не будет отправлять своего представителя на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» из-за его политизации, говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Вещатель напомнил, что все три лидера нацотбора — Maruv, Freedom Jazz и Kazka — отказались от участия в «Евровидении». В тексте заявления отмечается, что НОТУ не станет отправлять на конкурс в Израиль участников, не участвовавших в национальном отборе, хотя и имеет на это право.

«В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора было принято решение отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019», — говорится в заявлении.