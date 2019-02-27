Правительство США намерено использовать жесткие санкции с целью противодействовать фактам нарушений прав человека и коррупции во всем мире.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства финансов США, сообщает

агенство «Tуран».

«У нас есть большой спектр инструментов для борьбы с нарушениями прав человека … Мы посылаем действенные сигналы о том, что они будут иметь тяжелые финансовые последствия для нарушителей. Их доступ к финансовой системе США будет перекрыт, а их активы будут заморожены. Если они не изменят своего поведения, мы будет призывать к санкциям и другие правительства», — сказала Андреа Гаки, директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), выступая в Атлантическом совете в Bашингтоне.

Программы санкций OFAC, по ее словам, используются для «наказания коррумпированных политических лидеров и их семей, которые присваивают богатства своих стран, выстраивая собственные карманы за счет собственных граждан».

«Санкции распространяются не только на отдельные лица, но и на их связи, обеспечивая высокую цену за нарушения прав человека или коррупцию», — сказала она.

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