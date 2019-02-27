Лидеры КНДР и США завершили личную встречу, которая продолжалась около 10 минут. После этого они начали совместный ужин с узким составом представителей двух сторон, который продлится около двух часов, сообщает ТАСС.

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, где у них состоится второй в истории саммит.

Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером». Он заверил, что США помогут КНДР реализовать ее экономический потенциал.

Президент США проявил мужество, приняв участие во втором саммите, считает лидер КНДР. Он уверен, что вторая встреча принесет реальный результат. По мнению Ким Чен Ына, КНДР и США вместе преодолевают недоверие и проблемы.

Встреча лидеров двух государств проходит в отеле Sofitel Legend Metropole.

Minval.az