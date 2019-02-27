9 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини.

Для исполнения в опере партии Фигаро руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен

солист Гамбургской Государственной оперы (Германия) и Московского театра «Новая опера» им. Е.Колобова, лауреат международных конкурсов вокалистов Алексей Богданчиков.

Наряду с ним в этот день в спектакле примут участие ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета – Народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Розины), Али Аскеров (партия Базилио), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло), Заслуженные артисты республики Фарид Алиев (партия графа Альмавивы), Турал Агасиев (партия Фиорелло), а также солисты Нина Макарова (партия Берты), Фирус Мамедов (партия офицера) и др.

Спектаклем будет дирижировать Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и

балета Эйюб Гулиев.

Minval.az