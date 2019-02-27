Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает успешное всестороннее сотрудничество между Баку и Тбилиси.

«Мы успешно сотрудничаем во всех сферах, и это сотрудничество день ото дня углубляется. Прекрасные результаты имеются в политической, экономической, культурной, транспортной, энергетической областях», — заявил И.Алиев в среду в Баку на встрече тет-а-тет с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам президента Азербайджана, очень сложно найти сферу, в которой Баку и Тбилиси не сотрудничали бы друг с другом.

«Конечно же, мы имеем ясные взгляды по дальнейшему сотрудничеству. Уверен, что во время визита мы обсудим направления сотрудничества в будущем», — сказал глава государства.

И.Алиев выразил уверенность, что визит С.Зурабишвили в Азербайджан послужит вкладом в развитие двусторонних дружеских связей.

«Уверен, что проводимые дебаты еще раз подтвердят, что Грузия и Азербайджан являются очень близкими друг другу странами и наша совместная работа принесет большие результаты», — подчеркнул президент.

Minval.az