Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Азербайджан на фоне заметного «похолодания» между Баку и Тбилиси.
Это первый региональный визит С.Зурабашвили после избрания на пост президента Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Азербайджан на фоне заметного «похолодания» между Баку и Тбилиси.
Это первый региональный визит С.Зурабашвили после избрания на пост президента Грузии.
Дата: 2019/02/27 10:55
Раздел: Важно
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