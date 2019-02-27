Сообщение лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным президентом, о бегстве ряда высокопоставленных чиновников страны в Турцию не соответствуют действительности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Ранее Гуаидо заявил в Twitter, что ряд высокопоставленных чиновников Венесуэлы покинули страну и направились в Турцию.

«Никто не бежал из Венесуэлы, чтобы укрыться в моей стране. Это неправда. Гуаидо не является избранным лидером. Если он говорит такие вещи, то это потому, что он не знает Турцию. Пусть сначала кое-чему научится. Быть государственным деятелем не так просто», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Minval.az