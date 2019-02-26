Пакистан считает атаку военно-воздушных сил Индии на подконтрольной ему части Кашмира актом агрессии, которая создает угрозу региональной стабильности, и на нее Исламабад даст «адекватный ответ».

Об этом говорится в распространенном сообщении пакистанского МИД.

Во вторник утром истребители ВВС Индии нанесли удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.

Minval.az