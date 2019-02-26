Окружной суд Иерусалима приговорил к 11 годам тюрьмы бывшего министра энергетики и инфраструктуры Гонена Сегева по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом пишет Jerusalem Post.

В январе Сегев пошел на сделку со следствием в обмен на 11 лет тюрьмы и признался, что пять лет работал на иранскую разведку. При этом Сегев утверждал, что своими действиями пытался помочь Израилю, делая вид, что работает на Иран. Он уточнял, что не передал Ирану никаких секретных данных.

Суд признал его виновным в «передаче информации врагу с целью нанести ущерб национальной безопасности».

Бывший министр передавал информацию об энергетическом секторе Израиля, секретных объектах и политиках страны. По данным следствия, политика завербовали еще в 2012 году, когда он жил в Нигерии.

Minval.az