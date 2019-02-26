Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Дмитрий Савельев призвал к более активной работе для признания в России трагедии в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа, передает «Интерфакс».

«Трагедия в Ходжалы – это, без сомнения, чудовищное злодеяние. Погибли женщины, дети, старики. Погибли дети, а, значит и их дети, и дети их детей. Это значит, что уничтожена частичка будущего Азербайджана», — сказал Д.Савельев на пресс-конференции российских парламентариев и общественных деятелей в Баку во вторник.

По его словам, это страшное злодеяние, которому сегодня выносится политико-правовая оценка во всем мире.

«В России надо работать над этим активно. Признать эту чудовищную резню геноцидом азербайджанского народа. Когда смотришь снимки, невольно на глаза наворачиваются слезы. И мы все воспринимаем это как личную трагедию. Нужно всем работать над тем, чтобы признать это злодеяние геноцидом азербайджанского народа», — подчеркнул Д.Савельев.

«Массовые убийства гражданского населения – это преступления против человечества. Они не имеют сроков давности, и виновные в их совершении должны быть объявлены в международный розыск и понести заслуженное наказание», — отметил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он назвал убийц детей, женщин и стариков международными преступниками. «Убийство в Ходжалы – это убийство тех, кто пытался покинуть осажденный город. Здесь все признаки геноцида», — добавил И.Коротченко.

«Невероятная боль, невероятная трагедия, несравнимая ни с чем», — так охарактеризовала Ходжалинский геноцид заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Она отметила большую роль женщин в восстановлении мира и доверия на планете. «Мужчины довели мир до войны. XXI век, как никогда, век женский. Только взявшись за руки, мы спасти этот мир и сохранить его для будущих поколений. И мы, женщины, способствуем этому, пока мы рожаем детей», — сказала О.Пушкина.

Minval.az