Турция осуждает резню, произошедшую 27 лет назад в азербайджанском городе Ходжалы, и продолжающуюся оккупацию земель Азербайджана. Об этом говорится в сообщении МИД Турции в связи с 27-й годовщиной трагедии в Ходжалы.

«Турция решительно осуждает произошедшую 27 лет назад резню в Ходжалы и продолжающуюся оккупацию азербайджанских земель. Турция разделяет боль азербайджанских братьев, переживших трагические события в Ходжалы», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана в результате атаки армянских вооруженных сил сотни азербайджанских граждан погибли, получили ранения и были взяты в плен.

В результате армянской оккупации земель Азербайджана более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, говорится в сообщении.

«Турция выражает соболезнования азербайджанскому народу, родным и близким жертв трагедии в Ходжалы», — говорится в сообщении.

Minval.az