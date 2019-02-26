Американский госсекретарь Майк Помпео прокомментировал данные об отставке главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Как передает Газета.ру, об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Помпео, Соединенные Штаты обратили внимание на информацию о его отставке.

«В любом случае, он (Зариф. — ред.) и (президент Ирана. — ред.) Хасан Роухани — просто подставные лица коррумпированной религиозной мафии», — сказал Помпео.

Он добавил, что, по мнению США, решения принимаются аятоллой Хаменеи. Помпео подчеркнул, что политика американской стороны остается неизменной.

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