Американский госсекретарь Майк Помпео прокомментировал данные об отставке главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Как передает Газета.ру, об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Помпео, Соединенные Штаты обратили внимание на информацию о его отставке.
«В любом случае, он (Зариф. — ред.) и (президент Ирана. — ред.) Хасан Роухани — просто подставные лица коррумпированной религиозной мафии», — сказал Помпео.
Он добавил, что, по мнению США, решения принимаются аятоллой Хаменеи. Помпео подчеркнул, что политика американской стороны остается неизменной.