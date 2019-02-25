Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.

Акции американского продовольственного концерна Kraft Heinz в ходе торговой сессии в пятницу упали более чем на 27%, закрывшись на уровне $34,95 за акцию.

Для Berkshire Hathaway, которой на конец 2018 года принадлежало более 325 млн акций (26,7%) Kraft Heinz, потери оказались существенными. Berkshire Hathaway за один день потеряла $4,31 млрд, уточняет телеканал. Kraft Heinz является шестым по величине холдингом Berkshire после Apple, нескольких банков и Coca-Cola.

Согласно обнародованной в минувший четверг отчетности Kraft Heinz за четвертый квартал 2018 года, финансовые показатели компании оказались ниже прогнозов. На этом фоне было объявлено о сокращении дивидендов на 36%.

Кроме того, в этих же материалах компания объявила, что в отношении нее SEC проводит свое расследование. В частности, регулятор еще в октябре прошлого года потребовал передать ему документы, касающиеся ведения отчетности в том, что касается закупочной деятельности компании. В результате было выявлено увеличение расходов на закупки пищевых продуктов на $25 млн.

Компания заверила, что усилила внутренний контроль, чтобы избежать подобных случаев в будущем, и «всесторонне сотрудничает» с регулятором.

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