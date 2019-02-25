У знаменитых Бранденбургских ворот в столице Германии, Берлине, азербайджанцы, чеченцы и анатолийские турки провели совместную акцию.

Акция была организована совместно Координационным советом азербайджанцев Германии и Азербайджанским домом в Берлине.

Поддержку оказали партнеры Азербайджанского дома в Берлине — Община чеченцев Германии и германо-кавказская община. На митинге с участием прибывших из Берлина и окрестных городов более 150 лиц выступили от имени Координационного совета Яшар Мусаев, от Азербайджанского дома в Берлине Фуад Тагиев, Ровшан Гроссман, Заур Агакязымоглу, Гурбан Алекперов, Тофик Гараев, от чеченских лидеров Рахман Душуев и другие и рассказали об оккупированном армянами Нагорном Карабахе и 7 прилегающих районах, а также Ходжалинском геноциде, передает Репорт.

Выступившие анатолийские турки и чеченцы назвали Ходжалинский геноцид самым жестоким геноцидом на Кавказе в недавней истории и потребовали привлечь к ответственности совершивших его. Помимо скандирования лозунгов о Ходжалинском геноциде, в целом о карабахских реалиях, раздали также брошюры туристам и местному населению, продемонстрировали плакаты.

Minval.az