В театре «Долби» в Лос-Анджелесе 24 февраля прошла 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар». В номинации «Лучший фильм года» золотую статуэтку выиграла картина «Зеленая книга» Питера Фаррелли, пишет RTVI.

Фильм «Зеленая книга» основан на реальных событиях. В нем рассказывается история пиониста-виртуоза Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга. Вместе они отправляются в турне по южным штатам США, где пианист дает концерты. События происходят в 1960-х годах, во времена расовой сегрегации. Музыкант и водитель, два человека из разных миров, во время этого путешествия становятся близкими друзьями.

За победу также боролись мелодрама «Звезда родилась» режиссера Брэдли Купера, биографическая лента Брайана Сингера о жизни солиста группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», исторические драмы «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Рома» Альфонса Куарона, комедия драма Спайка Ли «Черный клановец», приключенческий блокбастер Райана Куглера «Черная пантера» от студии Marvel и биографическая драма о жизни и карьере вице-президента США Дика Чейни «Власть» от режиссера Адама МакКея.

Лучшим актером стал Рами Малек. Он сыграл Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Он обошел Кристиана Бэйла («Власть»), Вигго Мортенсена («Зеленая книга»), Уиллема Дефо («Ван Гог. На пороге вечности») и Брэдли Купера («Звезда родилась»).

«Оскар» за лучшую женскую роль выиграла Оливия Колман за работу в фильме «Фаворитке». В нем актриса сыграла… Также за победу боролись Ялица Апарисио («Рома»), Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» золотую статуэтку получил Махершала Али. Он сыграл Дона Ширли в «Зеленой книге». В аналогичной номинации у женщин победила Реджина Кинг. Ее отметили за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Приз за лучшую режиссерскую работу киноакадемики вручили Альфонсо Куарону за фильм «Рома». На победу также претендовали Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Спайк Ли («Черный клановец») и Адам МакКей («Власть»).

«Рома» также выиграла «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке». Приз за оригинальный сценарий достался фильму «Зеленая книга», а золотую статуэтку за лучший адаптированный сценарий получил «Черный клановец».

Леди Гага и Брэдли Купер спели на церемонии песню «Shallow» — и получили за нее статуэтку.

В 2019 году на премии «Оскар» впервые за 30 лет не было ведущего. Вместо него несколько десятков звезд выходили на сцену, чтобы представить номинацию и назвать имена победителей. Американский актер и комик Кевин Харт, который должен был вести церемонию, отказался из-за скандала. Пользователи сети нашли у него в аккаунте гомофобные твиты десятилетней давности.

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